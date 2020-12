Payet réagit aux critiques sur son poids

Dimitri Payet (33 ans) s'est exprimé sur les critiques dont il est l'objet, et en particulier sur son poids.





"J'ai le même poids qu'il y a quelques semaines, mais entre temps j'ai marqué des buts. Quand je marque, je maigris en fait (ironique). Il faut toujours trouver une raison quand je suis moins décisif. Mais moi, je sais qu'il n'y a pas de soucis à ce niveau-là. C'est sûr que j'avais moins de jus. Mais c'était aussi dans la tête. C'est comme ça que ça marche, il faut que je marque des buts et que je sois décisif. Et ça va revenir", a-t-il déclaré lors d'un entretien accordé à L'Équipe. Et de préciser : "C'est l'histoire de ma vie. Avec moi, il y a toujours un truc à dire, que je sois bon, pas bon, mince, gros. Mais c'est plus excitant qu'une carrière lisse. (...) Je lis, je regarde, j'écoute ce qui se dit sur moi et parfois même j'en rigole. Je ne peux pas répondre à tout le monde et de toute façon ça ne servirait à rien. C'est sur le terrain qu'il faut répondre. Regardez, en marquant trois buts, j'ai perdu 4 kilos..."





"Les autres ne se sont pas arrêtés, nous on a stoppé quatre mois"

Il a rappelé qu'il avait connu une préparation estivale perturbée, avec une contamination à la Covid-19 : "Il y a eu une préparation tronquée, des matchs de suspension, le Covid qui a pu jouer aussi sur ma forme. Après, quand on est moins bien, la confiance en souffre aussi. Le premier confinement ? Ça a perturbé tout le monde. Quand on regarde les clubs français en Coupes d'Europe, on est un peu à la ramasse. Les autres ne se sont pas arrêtés, nous on a stoppé quatre mois." Il n'en veut en revanche pas à André Villas-Boas de l'avoir mis quelque temps sur le banc : "C'est logique et il m'a même laissé longtemps titulaire, alors que je n'étais pas performant. Quand tu n'es pas bon, tu vas sur le banc, c'est comme ça. Même si ça m'a fait mal de ne pas commencer le premier match contre Manchester City à domicile. On s'est battus la saison dernière pour jouer ce genre de rencontre. Mais je ne pouvais pas lui en vouloir. Je n'avais pas le niveau."



Dimitri Payet a marqué 2 buts et délivré 1 passe décisive en 8 apparitions en Ligue 1, cette saison. Il a aussi marqué 2 fois (2 penalties) en 6 matchs de Ligue des Champions. Sans s'attarder sur sa condition physique, il paraît avoir retrouvé un bon niveau, ces dernières semaines. Le Réunionnais évoque justement l'hypothèse que les quatre mois d'arrêt de compétition aient pénalisé le football français, alors qu'aucun journaliste de L'Équipe ou de RMC ne semblait y avoir pensé.