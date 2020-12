Rami pense que l'OM devrait miser sur Gameiro

Adil Rami (34 ans) considère que l'OM devrait tenter de recruter Kevin Gameiro (33 ans), cet hiver.





"Benedetto commence à retrouver la confiance. L'idée, ce serait d'avoir un attaquant avec un profil différent, donc rapide. Il y a un joueur qui ne joue pas beaucoup dans son club et qui pourrait être très intéressant, en prêt ou autre, c'est Gameiro. Moi, je proposerais Gameiro. Tous les ans, partout où il va, il claque. Il étire les lignes. Il y a des joueurs talentueux au milieu de terrain qui peuvent faire la différence. Ils auraient beaucoup plus d'espace avec un mec beaucoup plus rapide qui prendrait la profondeur. J'ai joué avec lui. Il est plus rapide que les attaquants de l'OM. C'est un profil différent. Il est très explosif. Je pense que ça peut être intéressant", a déclaré l'ancien défenseur olympien au micro de la radio RMC.



Cette saison, Gameiro a participé à 9 rencontres de Liga, dont 3 comme titulaire, et n'a pas marqué le moindre but. Il n'a par ailleurs jamais caché son attachement pour le PSG, dont il a porté les couleurs, et indiqué qu'il lui serait compliqué de défendre son maillot. On peut imaginer que les dirigeants auront des idées plus pertinentes que le natif de Bastia.