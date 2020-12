Mercato : AVB voudrait se faire prêter un attaquant

André Villas-Boas et Pablo Longoria souhaiteraient obtenir le prêt d'un attaquant, à l'occasion du mercato hivernal. Aucun nom n'a pour l'instant été communiqué. Boubacar Kamara (21 ans) pourrait quant à lui partir en cas de bonne proposition.





"Le souhait de Longoria et de Villas-Boas, c'est d'avoir un attaquant, de se faire prêter un avant-centre. Ces derniers jours, ils ont parlé de ça ouvertement. Ça veut peut-être dire qu'ils ont une idée très précise de l'attaquant en question. On n'a pas le nom, mais je pense qu'ils ne se seraient pas avancés comme ça sans une idée précise pour renforcer l'OM. L'espoir d'AVB, c'est de mettre une concurrence autour de Benedetto. Pour l'instant, le coach n'a aucun signe pour un départ majeur, comme avec Kamara, Sanson, Thauvin... Dans le sens des départs et des arrivées, ça se jouera avec des prêts. L'OM a très envie de se faire prêter un attaquant pour valider ce bon début de championnat et essayer de jouer le coup à fond. Thauvin ? Pour 2-3 millions d'euros, je n'y crois pas trop à son départ... Kamara ? Il y a un embouteillage au milieu, si un club anglais arrive avec une grosse offre, il part... Il y a un gros billet à prendre sur Kamara", a déclaré Florent Germain au micro de RMC.



Le marché des transferts de janvier pourrait se révéler décisif, en vue de la seconde partie de saison.