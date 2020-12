Mercato : l'OM aurait fait une 2e offre pour Maehle

Le club marseillais aurait transmis une deuxième proposition pour obtenir la signature de Joakim Maehle (23 ans), le latéral droit de Genk.





D'après les éléments publiés par Het Laastse Nieuws, les dirigeants phocéens sont repassés à l'action pour obtenir le renfort de l'international danois. Ils auraient proposé plus de 10 millions d'euros, contre 5 millions et des bonus, en fin de mercato estival. Sa venue est malgré tout loin d'être acquise, puisque l'Atalanta aurait aussi formulé une offre supérieure à 10 millions d'euros.



Pour rappel, les dirigeants de Genk avaient fait capoter le transfert du joueur en tentant une surenchère, juste avant la clôture du marché des transferts. Le joueur l'avait notamment très mal pris et avait répété qu'il espérait toujours partir pour le sud, en janvier. Il a tout de même participé à 16 matchs de Jupiler Pro League, ce début de saison.



Par ailleurs, Lyon aurait également manifesté son intérêt pour le défenseur. Il n'aurait toutefois pas fait de proposition.