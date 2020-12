L'OM à la lutte pour une pépite de Porto ?

André Villas-Boas a indiqué hier, en conférence de presse, que l'OM allait être concentré sur les cessions cet hiver. Sans évoquer le mercato d'été suivant.





Selon Record, l'OM s'active pour l'été prochain, et aurait l'intention de se jeter sur le joueur du FC Porto, Fabio Vieira. Ce dernier, âgé de 20 ans, a disputé 11 matchs toutes compétitions confondues cette saison (pour 1 but), dont 5 minutes contre l'OM le 3 novembre (défaite 3-0). Le milieu offensif central portugais, grand espoir du club, attire des convoitises, notamment d'Arsenal en Angleterre. Lié au FC Porto jusqu'en 2022, le Portugais est représenté par l'agent Pini Zahavi, et devrait négocier prochainement, selon le média, un nouveau bail, pour augmenter sa clause libératoire, actuellement de 30 millions d'euros.



Si l'OM est réellement intéressé, le club va devoir vite s'activer avant que la clause du joueur de 20 ans n'augmente de manière drastique, l'éloignant irrémédiablement de l'OM et de ses finances non-extensibles.