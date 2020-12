Un club exotique sur Thauvin ?

Après le Milan AC et le FC Séville, un nouveau club se serait positionné sur l'ailier de 27 ans. Avec cependant aucune chance ou presque de rafler la mise.





Selon les informations relayées par le média UEA Kick, le club émirati d'Al Aïn serait intéressé par la perspective de faire signer Florian Thauvin, alors que ce dernier est toujours en fin de contrat avec l'OM l'été prochain. Une information particulièrement surprenante au vu de l'âge du joueur (27 ans), de sa position en équipe nationale (il est proche de la sélection) et de ses statistiques depuis plusieurs saisons. Joueur de calibre, le Français ne devrait, sauf immense surprise, pas être intéressé par une telle option, alors que celles offertes par le Milan AC ou le FC Séville ont potentiellement plus de chance de le séduire, s'il venait à tourner le dos à l'OM cet hiver ou l'été prochain.



Cette saison, Florian Thauvin a délivré 7 passes décisives et inscrit 5 buts en 18 rencontres toutes compétitions confondues.