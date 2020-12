Villas-Boas trouve qu'il est trop tôt pour penser au titre

En conférence de presse, le Portugais s'est exprimé avec prudence sur les chances de l'OM de finir en tête de la L1 à la fin de la saison.





"Ce que l'on voit, c'est le manque de régularité du PSG. Normalement, ça aurait pu arriver plus tard, quand ils ont tellement d'écart en championnat qu'ils ralentissent un peu et commencent à perdre des points. Cette saison, les autres équipes sont régulières et eux sont un peu moins performants, avec beaucoup de blessures et de problèmes. Les quatre (Lille, Lyon, OM, Montpellier) ont gagné en régularité, et commencent à regarder si c'est possible ou pas. C'est encore trop tôt, mais le fait qu'ils aient ralenti au niveau des performances permet aux autres de rêver de cette possibilité (d'être champion de France)."



Après 14 journées de L1, le PSG compte 4 défaites, soit plus que Lille (le 1e), Lyon (le 2e) et l'OM (le 3e) réunis. Avec deux matchs en retard et seulement 2 points de retard sur le leader, l'OM est bien placé en L1 pour jouer sa carte à fond.