Riolo : "Le début de saison de l'OM est extraordinaire"

Sur RMC, Daniel Riolo a tressé des louanges à Marseille sur son parcours en L1.





"Ce que sont en train de faire les Marseillais en ce début de saison est extraordinaire. On est tous sceptiques sur ce que fait Marseille, on ne comprend pas comment ils font pour gagner, on dit que ça joue pas bien, mais en terme de statistique c'est juste incroyable."



Un avis médiatique positif assez rare et salutaire sur l'actuelle parcours de l'OM en championnat car, on le rappelle, l'OM est 4e de L1 avec deux matchs en retard, contre Lens et Nice, et seulement 2 points de retard sur le leader, Lille. Une position extrêmement favorable, puisque l'OM peut potentiellement ne gagner qu'un seul de ces deux matchs pour être leader de la L1. En 12 matchs, l'OM n'a perdu qu'une fois (contre l'AS Saint-Etienne), a dominé le PSG et Monaco et a fait match nul contre Lille et Lyon. On ne peut donc pas dire que Marseille a performé que contre des petits clubs du championnat : c'est même tout le contraire.