Villas-Boas : "Niang, c'est plutôt une surprise"

En conférence de presse, ce lundi, le coach de l'OM a évoqué les forces en présence du côté de Rennes, l'adversaire du club en L1 demain soir, à 21h.





André Villas-Boas a notamment parlé de Mbaye Niang, annoncé proche de l'OM cet été et qui a rejoué avec Rennes ce week-end, contre Nice (1-0), et qui a marqué le seul but de la partie : "La meilleure équipe va jouer contre nous. J'attends plus ou moins l'équipe qui a joué à Nice. (Mbaye) Niang, c'est plutôt une surprise car c'était plutôt clair que Rennes voulait se débarrasser de lui. Ils ont tous retrouvé la motivation. C'est un bon joueur, il est en confiance, il aura des ambitions dans ce match-là."



L'attaquant sénégalais de 25 ans a disputé 8 matchs cette saison, dont 3 seulement en tant que titulaire, pour un but.