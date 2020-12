Boli : "Houllier était le professeur du football"

Basile Boli s'est exprimé sur le décès de Gérard Houllier, ce lundi. L'ancien sélectionneur s'est éteint à l'âge de 73 ans.





L'ex-défenseur a confié son émotion, à l'annonce de son départ (propos relayés par L'Equipe) : "Pour moi, c'est le professeur du football qui part. C'est un homme qui cherchait toujours à comprendre, à analyser ce qu'il faisait et c'était impressionnant." Il s'est remémoré un pari fait avec le technicien, qu'il a côtoyé en équipe de France : "À l'époque c'était lors de la première séance de Fabien (Barthez) et on avait fait un pari avec Gérard. Il m'avait dit que je ne pourrais pas marquer cinq buts de la tête à Barthez sur les centres qu'il allait lui-même m'envoyer. Mais j'ai gagné mon pari, car j'ai marqué cinq fois (rires). Sur des centres de Gérard, je te jure. Pourtant, il n'avait jamais été un grand pro."





"Ses mots m'avaient marqué"

L'ancien Marseillais n'a en revanche pas participé au match France-Bulgarie (1-2), en novembre 1993 : "J'étais blessé et je me souviens qu'avant la rencontre à Clairefontaine, il m'avait pris à part et m'avait dit : "J'espère que tu ne vas pas trop nous manquer." Ses mots m'avaient marqué..."



FootMarseille adresse ses sincères condoléances à ses proches.