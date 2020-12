Gueye : "Je suis dans une grande équipe"

Pape Gueye (21 ans) s'est exprimé sur son adaptation à Marseille. Il se plait sous la tunique de l'OM.





"Je suis venu pour progresser. Que je sois remplaçant ou titulaire, j'essaie de donner le maximum à chaque match. Je suis dans une grande équipe. Il y a de la concurrence. À moi de montrer que je mérite de jouer", a déclaré le milieu de terrain en conférence de presse. Il a notamment évoqué la différence de niveau entre la Ligue 1 et la Ligue 2 : "Je savais que ce serait une étape dans ma carrière, c'est un voire plusieurs crans au-dessus, ça va plus vite, ça se joue sur des petits détails", a-t-il poursuivi. Il ne regrette enfin pas d'être allé à Marseille plutôt qu'en Premier League : "Je suis à l'OM et je suis très content d'être ici, ça se passe bien."



Depuis le début de la saison, Gueye a passé 511 minutes sur le terrain, et fait des apparitions dans 10 matchs de Ligue 1 et 4 de Ligue des Champions.