Villas-Boas donne la tendance pour le mercato

André Villas-Boas s'est exprimé sur le mercato, en conférence de presse. Il pense que l'OM sera plus actif dans le sens des départs que des arrivées, cet hiver.





"Une enveloppe pour le mercato ? Je ne sais pas. Je ne pense pas qu'on soit interdit d'investissement. Frank (McCourt) est disponible si on présente bien les choses, mais le mercato sera plus sur les départs que sur des investissements. Est-ce que ça m'inquiète ? Non. Tout le monde cherche des cessions à part les Anglais qui sont riches. Est-ce que je crains un départ majeur ? Je n'ai pas cette information", a déclaré le technicien portugais face aux médias, ce lundi.





"On va regarder ce que le mercato peut offrir"

L'OM sera malgré tout attentif aux opportunités : "On va regarder ce que le mercato peut offrir. On va regarder, mais Benedetto se trouve dans un bon moment. Mais si quelque chose lui arrive, on doit avoir plus d'options que Valère Germain. Alors oui, on va regarder", a-t-il poursuivi.



Pour rappel, les rumeurs font notamment part d'un possible départ de Florian Thauvin ou de Morgan Sanson.