Next Generation : les partenaires prennent la défense de l'OM

Les clubs partenaires du projet Next Generation ont affiché leur soutien à l'OM, suite à certaines allégations faites par des journalistes et le FC Burel.





"Les clubs partenaires souhaitent apporter leur soutien au Programme OM Next Generation, suite aux différents articles parus dans la presse, sur les réseaux sociaux et aux commentaires désobligeants, diffamants et totalement infondés. En effet, ce programme mis en place par l'OM est une avancée majeure dans les relations entre l'OM et les clubs amateurs de la région, inexistantes avant cela", indique leur communiqué (relayé par La Provence). Ils considèrent qu'il faut laisser davantage de temps au projet : "Le but du partenariat est que l'OM ait accès aux meilleurs éléments de la ville et sa région et puisse suivre tous ceux qui présentent un fort potentiel. Le partenariat 'OM Next Génération' étant un programme de suivi et de formation des joueurs de 8 à 15 ans, il portera ses fruits sans aucun doute dans les 5 à 10 ans quand ces jeunes joueurs auront atteint leur plénitude. Le projet de l'OM est un projet ambitieux auquel il faut accorder du temps et de la patience avant d'en voir ses premiers effets. L'investissement de l'OM dans ce partenariat ne peut pas être remis en cause."



Les clubs signataires, à savoir EUGA Ardziv, EFC Beaucairois, AS Busserine, SO Caillolais, ES Fos, AS Gémenos, Luynes Sport, FCL Malpassé, Marignane Gignac FC, ASPTT Marseille, FC Martigues, AS Mazargues, CA Plan de Cuques, O.Rovenain, JS St Julien, FC Septèmes, SMUC, Racing FC Toulon, FC Rouguière et AS Vivaux Sauvagère, considèrent enfin qu'outre "(leur) contrepartie essentielle se résumant à signaler les joueurs intéressants à l'Olympique de Marseille, (ils) ont un devoir d'honnêteté, de franchise et de fidélité envers (l'OM) dans le cadre de ce partenariat."



Le quotidien précise que cette intervention n'a absolument pas été demandée par le club olympien.