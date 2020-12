Lyon et l'OM sur Galtier ? La réaction de Lopez

Gérard Lopez a réagi aux rumeurs rapportant un intérêt de Lyon et de l'OM pour Christophe Galtier.





"Toute équipe à succès a un coach à succès ! Christophe s'est très bien intégré dans le projet, le projet n'est pas fait pour tous les entraîneurs non plus. Mais pour un entraîneur qui accepte de gérer de jeunes joueurs. Il doit accepter que ça change de temps en temps. Je pense que le fait qu'il ait accepté et qu'il soit capable de travailler avec ce groupe fait de lui un entraîneur très apprécié", a déclaré le président nordiste lors d'un entretien accordé à Canal+.





"Le meilleur coach de L1"

Il n'est pas inquiet, bien que le technicien ne dispose plus que d'un an et demi de contrat : "Je vous le répète, et vous pouvez lui poser la question, Christophe n'a pas besoin d'un journal pour me parler, et si jamais c'était le message qu'il avait voulu passer, je l'aurais su avant l'article. Donc ce n'est pas du tout dans cette optique-là que nous sommes. J'aime bien le statu quo quand il marche donc je ne vois pas pourquoi on ne ferait pas ce qu'il faut au moment donné", a-t-il poursuivi. Et il considère qu'il est le meilleur entraîneur en Ligue 1 : "Le meilleur coach de L1 ? Oui, je trouve que c'est un entraîneur qui a aussi grandi avec le projet. Il le dit lui-même, donc je pense que oui sans aucun souci."



Si les rumeurs continuent de circuler, l'OM paraît quant à lui avoir l'intention de prolonger André Villas-Boas.