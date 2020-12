Une psychologue prend la défense de Mitroglou

Une psychologue du sport a pris la défense de Kostas Mitroglou (32 ans). Elle considère que l'attaquant grec pourrait ne pas s'en remettre.





"C'est une décision unilatérale, elle n'est pas discutable, elle n'est pas négociable. C'est extrêmement violent pour Mitroglou. Un joueur de football va s'entraîner pour faire des matchs, il ne s'entraîne pas simplement pour s'entraîner. Il n'a plus de sens, on est dans l'incohérence pour un joueur de football. Ça laisse des traces, des séquelles et peut-être même que certains joueurs ne s'en remettront pas", a déclaré Meriem Salmi au micro du CFC.



Mitroglou avait inscrit 13 buts en 30 matchs, lors de sa première année à l'OM. Il a ensuite paru se démobiliser après des sifflets au Vélodrome, lors de la saison qui a suivi. Ses prêts successifs à Galatasaray et au PSV Eindhoven ont été catastrophiques. Placardisé par André Villas-Boas, qui lui a indiqué qu'il ne le ferait pas jouer, Il semble désormais avoir pour simple ambition d'aller au bout de son contrat avec l'OM (juin 2021).