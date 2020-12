Lopez vise le titre de champion

Gérard Lopez considère que le LOSC peut terminer à la 1re place du classement de Ligue 1, cette saison. Il admet néanmoins qu'il lui faudra bénéficier de circonstances favorables.





Au micro de Canal+, le président lillois a confié ses ambitions pour la suite de la saison. Il pense que l'équipe de Christophe Galtier peut terminer devant le PSG, à condition d'être épargnée par les blessures : "À effectif complet, sans blessure, en gardant la même envie, la même intensité, etc. On peut faire quelque chose. On serait bien bête de ne pas tenter le coup. Avec des blessures importantes, une situation un peu différente, on n'a tout simplement pas la surface ou la profondeur du PSG", a-t-il déclaré. Sa déclaration fait suite à celle de Zeki Celik, lequel considérait que Lille était le meilleur après le PSG.



Pour rappel, le LOSC est actuellement en tête du classement de Ligue 1, à égalité avec Lyon et avec 2 points d'avance sur le PSG. L'OM, qui possède 2 matchs en retard, est à 2 points.