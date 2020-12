Sertic explique le niveau de ses prestations à l'OM

Grégory Sertic est revenu sur son passage à l'OM, où il a très peu joué et certainement pas à son meilleur niveau.





"C'est comme pour une blessure. Quand le mental ne va pas, le physique ne va pas et ça joue sur les performances. Tu as la peur de mal faire et tu veux des fois trop en faire. Et à vouloir trop en faire, en fait on ne fait rien. On a une pression immense, on est critiqués dans la presse, on est critiqués sur les réseaux sociaux, on est critiqués par nos propres supporters. C'est sûr qu'inconsciemment, sur le terrain, ça se ressent", a-t-il déclaré au micro de CFC, dimanche.



Sertic avait été recruté par Rudi Garcia, avec qui il partageait l'agent. Systématiquement blessé, il n'a joué que 25 matchs en 4 saisons passées à Marseille. Il symbolise parfaitement les erreurs commises en début de projet par les dirigeants de l'OM, alors qu'il était rémunéré 180 000 euros par mois.