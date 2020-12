MacHardy accuse à nouveau Villas-Boas

Jonatan MacHardy considère qu'André Villas-Boas est en train de plomber la saison de Michael Cuisance (21 ans) en le faisant évoluer à un poste auquel il n'est pas adapté.





"La meilleure prestation de Cuisance à Marseille, c'est lors de son premier match. Mais ce n'est pas un numéro 10. Il n'a pas à être aligné sur ce poste-là. Je ne comprends pas pourquoi Villas-Boas l'aligne à ce poste-là, avec les qualités qu'il a. J'étais ravi que Pape Gueye rentre après la blessure de Sanson. Mais la logique aurait voulu que Cuisance joue au poste de milieu relayeur", a estimé le journaliste sur l'antenne de RMC.





"C'est un joueur avec un très gros potentiel"

Il considère effectivement que le milieu de terrain est employé trop haut : "Cuisance si haut sur le terrain tu gâches ses qualités. C'est un joueur avec un très gros potentiel, mais il a besoin d'être fixé à un poste, et son poste n'est pas en soutien des attaquants, mais c'est plus bas sur le terrain... Gueye en 6 et Kamara en défense centrale ? Je ne pense pas que Gueye soit un milieu défensif, c'est plus un milieu box-to-box. Il n'a pas la sécurité défensive d'un Kamara. Pour l'instant, le remplaçant de Kamara, c'est Strootman, de par le profil", a-t-il poursuivi.



Cuisance a disputé 13 rencontres sous le maillot phocéen et distribué 1 passe décisive. On peut imaginer qu'il a aussi encore besoin de temps pour s'adapter à ses partenaires.