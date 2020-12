Mercato : deux concurrents anglais pour Dia

L'OM est loin d'être le seul sur la piste menant à la signature de Boulaye Dia (24 ans).





Selon les éléments rapportés par Le 10 Sport, l'attaquant du Stade de Reims est pisté par deux formations de Premier League, en vue du mercato hivernal. Il s'agirait d'Arsenal et Everton, soit deux formations ayant de fortes ambitions, mais dont les résultats sont pour l'instant décevants (et d'autant plus côté Gunners).



L'OM n'était déjà pas le seul club de Ligue 1 à être attentif au natif d'Oyonnax. Comme souvent, Lyon était venu compliquer les affaires phocéennes. Sous contrat jusqu'en juin 2022, le Rémois pourrait bien bénéficier d'un bon de sortie, cet hiver. Il paraît néanmoins peu probable que les Français sauront rivaliser avec leurs homologues anglais, lesquels sont dopés par leurs droits TV.



Cette saison, Dia a inscrit 8 buts en 12 apparitions en Ligue 1. Il n'est en revanche pas parvenu à se montrer décisif en Ligue Europa. Il est représenté par Frédéric Guerra.