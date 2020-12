Ménès prend cet OM au sérieux

Sur son blog, Pierre Ménès a donné son analyse de la victoire obtenue par l'OM contre Monaco (2-1). Il prend l'équipe d'André Villas-Boas au sérieux.





"Samedi après-midi, on attendait beaucoup de ce choc au sommet et on a été à moitié déçu. Par Monaco, pas par l'OM qui a réalisé un super début de match avec deux buts rapides concoctés par le duo Benedetto-Thauvin. Marseille a exploité les errances défensives et la faible qualité de relance des Monégasques", a posté le journaliste. Et d'ajouter : "C'est la sixième victoire consécutive de l'équipe et on ne va pas dire qu'on commence à les prendre au sérieux parce que cela fait déjà un moment que c'est le cas."



Pour rappel, l'équipe olympienne occupe temporairement la 2e place du classement de Ligue 1, à 1 point du PSG. Son prochain match se jouera à Rennes, mercredi.