Villas-Boas dénonce la "Une pathétique" de La Provence

André Villas-Boas a réglé ses comptes avec les journalistes de La Provence, lesquels sont particulièrement critiques, ces dernières semaines.





"Ils ont fait sortir une Une qui était pathétique, une attaque personnelle contre moi que je n'ai pas très bien prise. Il n'est pas là, le journaliste. S'il y a des statistiques à sortir, il y en a beaucoup qui sont bonnes. Quand on choisit les stats dans une autre compétition pour faire du mal, et parler de clubs qui ne sont pas concernés, cela fait beaucoup de mal. C'est un journal qui a une importance sociale, culturelle, sportive sur la région et sur l'OM. Mais c'est abus", a déclaré l'entraîneur portugais en conférence de presse. Et de poursuivre. "Les stats parlent d'elles-mêmes : j'espère continuer à faire du bien à l'OM, à porter l'OM vers une autre qualification pour la Ligue des Champions. C'est le premier objectif. Sur cette période de quatre matchs, on a établi entre nous un minimum de points à prendre. Je pousse pour ça."



On peut effectivement considérer que le journal de Bernard Tapie est parfois plus sévère avec l'équipe phocéenne que ne l'est la presse parisienne. Ce qui semble étonnant... Le titre en question était "AVB en C1, touché-coulé". Et en milieu de semaine, Alexandre Jacquin avait aussi critiqué personnellement l'équipe de Villas-Boas, sur Twitter, "fort avec les faibles...", et indiqué que "son président devrait lui conseiller une tisane". Ceci explique peut-être cela.