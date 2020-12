Kovac : "Je pense qu'on était la meilleure équipe"

Niko Kovac, entraîneur de Monaco, considère que son équipe méritait la victoire face à l'OM.





"On a eu une grosse opportunité tout de suite avec Wissem (Ben Yedder). Le match aurait pu tourner en notre faveur. Mais après, on perd des ballons faciles et ça fait deux tirs et deux buts. On a dominé la seconde période, ils ont défendu, nous, on a tout essayé. Les gros matches, on les a toujours joués à l'extérieur, sauf le PSG. Ça n'est pas si facile. Marseille est plus expérimenté que nos jeunes joueurs, mais, encore une fois, on a parfois besoin d'un peu de chance et là c'est encore deux tirs, deux buts. On doit faire moins d'erreurs, mais sur 90 minutes, je pense qu'on était la meilleure équipe", a déclaré le technicien après la rencontre, face à la presse.



Le coach germano-croate était déjà particulièrement confiant, avant le match. Les Olympiens se sont imposés 2-1 grâce à des buts de Dario Benedetto et Florian Thauvin. Ils ont eu quelques situations de tuer la rencontre.