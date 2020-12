Domenech : "L'OM ressemble à une belle équipe italienne"

Une fois n'est pas coutume, Raymond Domenech a dit du bien de l'équipe d'André Villas-Boas. Il y voit un petit style transalpin.





"Force est de constater que sans génie, mais avec une capacité à exploiter les erreurs adverses et Monaco est un spécialiste, l'OM ressemble à une belle équipe italienne et sera un vrai candidat au podium", a posté l'ancien sélectionneur par le biais de son compte Twitter.



Le natif de Lyon s'en est en revanche pris aux ramasseurs de balle, estimant qu'ils ont fait perdre du temps, en fin de match : "Est-ce que les délégués de ce match vont se pencher sur l'attitude des ramasseurs de balle ?? Et ce n'est pas la première fois que leur sens du fair-play est équivoque." Il s'est fait remettre en place par Thierry Braillard, ancien ministre des Sports : "J'ai connu des ramasseurs de balle à Gerland qui étaient diligents avec les joueurs de l'OL, dont à l'époque l'arrière droit !"



Pour rappel, cet OM n'a pour l'instant encaissé que 10 buts en 12 matchs.