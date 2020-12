Latour : "Thauvin, une machine à scorer"

Bertrand Latour a commenté la prestation réalisée par Florian Thauvin (27 ans) face à Monaco, samedi. Le milieu offensif a parfaitement répondu aux critiques dont il avait été l'objet.





"Qui, qui a osé Florian Thauvin ? Monaco, adversaire Ligue des champions et ça marque. Une machine à scorer, saison après saison...", a posté le journaliste par le biais de son compte Twitter. Pour rappel, le milieu offensif était notamment l'objet d'un gros dossier dans L'Équipe, samedi matin, pour expliquer ses difficultés dans les coupes d'Europe.



Le quotidien sportif paraît bien plus enclin à souligner ce qui va mal que ce qui va bien, et ça ne date pas de cette année. Thauvin a quand même marqué 5 buts et délivré 6 passes décisives en 12 matchs de Ligue 1, cette saison. Depuis son arrivée à l'OM, il totalise 83 buts et 50 passes décisives en 255 matchs, toutes compétitions confondues.