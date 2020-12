Germain : "L'objectif est clair, c'est d'aller en C1"

Valère Germain (30 ans) a confié sa satisfaction, après la victoire obtenue par l'OM face à Monaco (2-1), samedi, lors de la 14e journée de Ligue 1.





L'attaquant olympien, qui est entré en seconde période, a rappelé que l'équipe visait le podium : "On est ambitieux, on se le doit quand on est à l'OM. L'objectif est clair, c'est d'aller en C1 et d'y faire mieux que cette saison. Parler d'aller encore plus haut, c'est créer beaucoup d'attentes. Paris doit être champion. S'ils ont un accident, des équipes essaieront d'en profiter et on en fera partie. Le Championnat est notre pain quotidien et on a envie de faire une bonne saison. Tout le monde est passé un peu au travers de cette Ligue des champions. Mais en L1, on fait une bonne saison comptable, avec de bons matches et d'autres moyens, il faut le dire. Mais en ce moment, c'est beaucoup mieux", a-t-il confié face à la presse, après la rencontre.



Mercredi, les Phocéens iront jouer sur le terrain de Rennes (21h00), pour un match encore très important pour le haut de tableau.