Villas-Boas : "Je suis très, très content"

André Villas-Boas a salué la prestation réalisée par ses troupes, face à Monaco (victoire 2-1). Il pense que l'état d'esprit a fait la différence.





"La première période a été très bonne. On a maîtrisé le ballon et on leur a posé des difficultés avec le losange. On a été extraordinaires. En deuxième période, tout le monde a vu que la fatigue s'est installée. On voulait profiter des espaces et on a changé en passant en 4-3-3. Thauvin a raté une occasion de 3-0 et ensuite on a été un peu en difficulté. Les mecs étaient extrêmement fatigués, on est rentrés à 4 h 30 du matin de Manchester. C'est une victoire très, très importante pour nous avec en plus ce week-end des matches entre le PSG et Lyon et entre Montpellier et Lille", a déclaré le coach portugais en conférence de presse.





"On démontre une grosse force de caractère"

Et de poursuivre : "Je suis très, très content. Avec nos différents systèmes, on a un élément de surprise qu'on n'avait pas l'année dernière. C'est plus dur pour les adversaires de préparer leur match et c'est intéressant pour nous. Émotionnellement, ça a été très dur avec la fin de l'aventure européenne. Alors, faire une prestation comme ça, je dis bravo à l'équipe. C'est une victoire importante contre un adversaire direct. On veut rester près du haut et on peut profiter de ce week-end. On démontre une grosse force de caractère. On avait établi un minimum et un maximum de points à prendre pour les quatre derniers matches avant la trêve. On est à trois. Douze c'est très dur, mais huit ou neuf, ça serait formidable."



L'OM est temporairement 2e de Ligue 1, à 1 point du PSG.