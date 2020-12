Passi pense que Thauvin fait un (nouveau) blocage

Franck Passi a donné son avis sur Florian Thauvin (27 ans), lequel est passé complètement au travers de ses matchs de Ligue des Champions. Il pense que le joueur fait un blocage psychologique.





"On dit souvent que si tu es blessé un an, alors il te faut un an pour revenir à ton niveau. Il ne faut pas oublier que Florian a très peu joué de matches du niveau de la Ligue des champions avec l'OM jusque-là. Et à force de lui parler de ses performances dans cette compétition, il doit faire une forme de blocage. Je me souviens qu'à ses débuts avec l'OM, ç'avait été difficile aussi et puis un supporter lui avait lancé une bouteille dessus en plein match. On avait eu peur de sa réaction parce qu'il peut être sanguin, mais il s'était maîtrisé. Il avait fait péter son verrou psychologique après cet épisode", s'est souvenu l'ancien entraîneur phocéen dans les colonnes de L'Équipe.



Flotov avait également paru avoir le même type de blocage avec les Bleus, lorsqu'il était appelé par Didier Deschamps.