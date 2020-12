La plainte de Deschamps contre Cantona déclarée nulle

La plainte en diffamation de Didier Deschamps contre Eric Cantona a été déclarée nulle par le tribunal correctionnel de Paris.





La plainte déposée par Didier Deschamps contre son ancien partenaire de l'OM et de l'équipe de France Eric Cantona a été déclarée nulle par le tribunal correctionnel de Paris. Il a considéré que sa rédaction "tendait à engendrer une incertitude quant à l'étendue des faits dont avait à répondre le prévenu".



Pour rappel, l'ancienne star de Manchester United avait sous-entendu que Karim Benzema et Hatem Ben Arfa n'avaient pas été retenus pour l'Euro 2016 en raison de leurs originaires nord-africaines. Il avait également attaqué la famille Deschamps : "Deschamps a un nom qui sonne bien français. C'est peut-être le seul en France à avoir un nom aussi français. Personne ne s'est jamais mélangé avec personne dans sa famille. Comme les mormons en Amérique."



Selon Christophe Dugarry, Eric Cantona considère notamment que Didier Deschamps est à l'origine de sa non-sélection pour l'Euro 96. Et il n'a visiblement pas décoléré depuis.