Nedjari : "J'ai envie de voir cet OM sans Payet"

Karim Nedjari pense qu'André Villas-Boas devrait envoyer Dimitri Payet (33 ans) sur le banc de touche. Il considère que le Réunionnais déséquilibre le onze phocéen.





"J'ai envie de voir cet OM sans Payet face à cette équipe de Monaco intéressante. Je l'attends autant que PSG-Lyon. Marseille ? Ils ont plus d'équilibre sans Payet. Ils ont trouvé une solution. Je vous rappelle qu'ils peuvent être leaders avec leurs deux matchs en retard. C'est une affiche très intéressante", a déclaré le journaliste sur la chaîne de L'Equipe.



Cette saison, Payet a inscrit 2 buts en 6 apparitions en Ligue des Champions. Il a aussi trouvé le chemin des filets à 2 reprises et délivré 1 passe décisive en 8 matchs de Ligue 1. Il a paru plus en forme sur les dernières sorties.



Pour rappel, le milieu offensif a prolongé jusqu'en 2024, avec une grosse baisse de salaire, en juin dernier.