Villas-Boas : "Thauvin ? J'ai passé le message à la direction"

André Villas-Boas a commenté la situation contractuelle de Florian Thauvin (27 ans). Il espère que ses dirigeants vont parvenir à le prolonger.





"Sa situation contractuelle n'aide pas. J'ai passé le message à la direction, on va voir ce qu'on peut faire, la meilleure décision à prendre. Mais il continue à être performant et important pour nous en Ligue 1. Ses performances en C1 sont à l'image de l'équipe. On parle beaucoup, on échange sur ses prestations", a déclaré le coach portugais en conférence de presse, vendredi.



Pour rappel, le milieu offensif sera libre au terme de la saison. Certains dirigeants considèrent-ils, comme Vincent Labrune à son époque avec André-Pierre Gignac et André Ayew, que l'économie de son salaire constitue une bonne opération ? On peut au contraire penser que les départs gratuits de joueurs disposant d'une valeur non négligeable sur le marché des transferts représentent une lourde perte. Et Jordan Amavi, qui est l'un des meilleurs, cette saison, est dans la même situation.



Eyraud occupe le poste de président de l'OM depuis l'été 2016. Le nombre de bourdes liées à son manque d'expérience paraît élevé.