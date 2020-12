Mercato : Sassuolo veut déjà conserver Lopez

Giovanni Rossi, directeur sportif de Sassuolo, a révélé qu'il souhaitait lever l'option d'achat de Maxime Lopez (23 ans).





"Nous voulons le garder à l'issue de cette saison. C'est un prêt avec option et obligation d'achat. Il y a des conditions précises pour les lever. Selon moi, les conditions seront réunies pour les deux. Une obligation à partir de 20 matches ? Oui oui", a déclaré le dirigeant au micro d'Eurosport.



Le milieu de terrain prêté par l'OM a participé à 8 matchs de Serie A, depuis son arrivée en Italie. Il s'est montré à son avantage et son club pointe à la 5e place du classement.



Lopez a participé à 150 rencontres, toutes compétitions condondues, sous le maillot olympien, entre 2016 et 2020.