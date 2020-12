Baup : "Thauvin ne doit pas être super fier de sa LdC"

Elie Baup a commenté les grosses difficultés rencontrées par Florian Thauvin (27 ans), en Ligue des Champions. Il pense qu'il ne faut pas réduire la carrière du milieu offensif à ça.





S'il était notamment resté pour participer à la C1, Florian Thauvin est complètement passé au travers de sa campagne européenne. Il fait partie des cadres qui n'ont pas assumé leur statut. Elie Baup considère qu'il ne faut pas s'arrêter à ça (propos relayés par L'Equipe) : "Il ne doit pas être super fier de sa Ligue des champions, c'est certain, mais il ne faut pas exagérer, c'est un top joueur !" Thauvin était dans le groupe qui était passé au travers de la compétition, en 2013-2014 : "Quand il l'a jouée pour la première fois, il n'était pas prêt, il venait d'arriver de Bastia, il était encore très jeune, il devait apprendre. Maintenant, des jeunes qui ont du potentiel, on en voit arriver tous les ans, mais lui, il a réussi à prouver, ce qui n'est pas le cas de tous les autres, je pense par exemple à Imbula pour qui ça a été nettement plus compliqué. Florian a suivi une vraie progression et il a été champion du monde."



Thauvin est a contrario décisif en Ligue 1. Il a marqué 4 buts et délivré 5 passes décisives en 11 apparitions en championnat, cette saison.