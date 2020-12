LFP : Quillot va rendre son bonus

Didier Quillot a indiqué qu'il allait rendre le bonus qu'il avait perçu lors de son départ de la LFP, par solidarité avec les clubs français. Il s'est exprimé sur le gros couac Mediapro.





L'ancien directeur général de la LFP est revenu sur les circonstances qui ont fait de Mediapro le diffuseur principal de la Ligue 1 : "En 2018, l'attente des clubs était de faire croître significativement la valeur de nos droits télé et rattraper ainsi notre retard par rapport aux autres ligues européennes. Il s'agissait de la feuille de route assignée unanimement. Pour atteindre cet objectif, la LFP avait constitué un comité de pilotage, accompagné d'un grand cabinet de droit international, Clifford Chance. Ce comité de pilotage a validé l'ensemble des étapes et éléments de cet appel d'offres. Le conseil d'administration de la LFP a aussi validé ces éléments. En 2018, Mediapro était le diffuseur historique de la Liga depuis vingt-cinq ans et à l'international. Mediapro et ses actionnaires connaissaient parfaitement l'équation économique du projet français, puisque le fonds chinois Orient Hontai Capital a racheté Mediapro en juin 2018, soit un mois après l'appel d'offres. Les résultats et donc les engagements de Mediapro étaient publics et connus de tous. Et nous avions obtenu, par ailleurs, une caution solidaire de l'actionnaire de référence. Cela rend encore plus incompréhensible leur attitude aujourd'hui", a-t-il confié à L'Équipe.



Il a quant à lui décidé de reverser sa prime de départ : "Ce contrat n'allant pas à son terme, je considère normal de prendre ma part de solidarité avec le football français et je restituerai donc à la LFP le bonus que j'ai reçu à cette occasion. Concernant le foot français, je suis certain que Vincent Labrune et les clubs vont trouver les solutions économiques pour rebondir", a-t-il poursuivi.



Le montant du bonus perçu par Quillot serait de 500 000 euros.