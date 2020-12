OM-Monaco : les compos probables

L'OM accueille Monaco, dans le cadre de la 14e journée de Ligue 1. La rencontre est particulièrement importante dans la course au podium.





Côté phocéen, André Villas-Boas doit composer avec la suspension de Dimitri Payet et les blessures de Jordan Amavi et Nemanja Radonjic. A noter qu'AVB est également suspendu et prendra place dans les tribunes. Les Monégasques doivent faire face à l'absence de dernière minute de Cesc Fabregas, lequel a ressenti une gêne musculaire au mollet lors du dernier entraînement. Djibril Sidibé est quant à lui trop juste pour participer au déplacement.



Le onze probable phocéen : Mandanda - Sakai, Alvaro, Caleta-Car, Nagatomo - Rongier, Kamara, Sanson - Thauvin, Cuisance, Benedetto.

Les remplaçants possibles : Ngapandouetnbu, Pelé, Balerdi, Perrin, Gueye, Khaoui, Strootman, Aké, Germain, Luis Henrique.



Le onze probable monégasque : Mannone - Aguilar, Disasi, Badiashile, Caio Henrique - Diop, Tchouaméni, Fofana, Martins - Ben Yedder, Volland.

Les remplaçants possibles : Majecki, Ballo-Touré, Maripan, Matsima, Matazo, Millot, Geubbels, Jovetic, Pellegri.