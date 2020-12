Benedetto : "Je suis toujours resté serein"

Dario Benedetto (30 ans) s'est exprimé sur sa période de disette. Il pense s'être amélioré, depuis son arrivée à l'OM.





"Je suis très heureux d'avoir retrouvé le chemin du but, c'est très important pour ma confiance. Mais l'important est de gagner. Je suis toujours resté serein. Il faut savoir rester calme", a déclaré l'Argentin en conférence de presse. Il ne s'est pas préoccupé des critiques ou les rumeurs concernant la possible venue d'un autre attaquant, lors du prochain mercato : "Je travaille pour progresser au quotidien. Ce qui m'importe ce sont les commentaires de mon entraîneur et de mes partenaires, le reste ne m'intéresse pas."



Cette saison, Benedetto a marqué 2 buts en 10 matchs de Ligue 1.