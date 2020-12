Villas-Boas : "Une très mauvaise expérience pour nous"

André Villas-Boas a dressé un bilan de l'aventure vécue par l'OM en Ligue des Champions. Il est bien sûr très déçu.





"Ce sera la première et dernière question sur la Ligue des Champions. Je ne veux pas trop parler de ce qui a été une très mauvaise expérience pour nous. C'est une bonne expérience pour le futur. On a payé très cher les petits détails : le marquage sur corner, le manque de buts et de percussion de l'attaque, la préparation du jeu. C'est une Ligue des Champions particulière à cause de l'absence de supporters et d'un calendrier hebdomadaire au lieu de jouer tous les 15 jours", a déclaré le technicien portugais en conférence de presse.





"Il faut qu'on se qualifie une autre fois"

Et de poursuivre : "Tout ça fait qu'on a vécu une expérience négative. Maintenant, il faut qu'on se qualifie une autre fois pour y revenir et montrer de quoi on est capable. (...) La dynamique des défaites en Ligue des Champions nous a fait beaucoup de mal. Être irrégulier pour une équipe de haut niveau, c'est le pire. Regardez Rennes qui a bien commencé le championnat et qui se retrouve dans cette position."



Ce n'est qu'en multipliant les participations à la compétition que les Olympiens progresseront, comme l'ont fait les Monégasques ou les Lyonnais, ces dernières années.