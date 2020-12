Jacquin se paye l'OM de Villas-Boas

Alexandre Jacquin ne mâche pas ses mots à l'égard de l'équipe d'André Villas-Boas. Il considère qu'elle n'est forte que face aux petites équipes.





"L'OM d'André Villas-Boas peut réaliser une excellente saison en Ligue 1 en finissant sur le podium, cela n'effacera en rien son passage catastrophique dans cette Ligue des Champions. Fort avec les faibles...", a posté le journaliste de La Provence sur Twitter. Et commentant l'agacement du technicien portugais en conférence de presse, il a ajouté un message à son égard : "Son président devrait lui conseiller une tisane..."



L'OM va effectivement devoir se recentrer sur le championnat, durant la seconde partie de saison. On n'oubliera tout de même pas la victoire obtenue par les troupes d'AVB au Parc des Princes, en septembre. Espérons une nouvelle qualification pour la Ligue des Champions et du mieux, lors du prochain exercice.