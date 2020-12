Waddle : "Espérons qu'un investisseur puisse arriver à l'OM"

Chris Waddle n'est pas étonné que l'OM ait éprouvé des difficultés, dans son groupe de Ligue des Champions. Il considère que le club phocéen a besoin d'un grand attaquant et, plus globalement, d'un gros investisseur pour se relancer.





"Tout est là, l'OM est à sa place dans ce groupe. Le club a fait son retour sur le devant de la scène en Ligue des champions. C'est très bien et c'est là où il doit être. Mais quand vous jouez contre des écuries qui ont des millions et des millions d'euros à dépenser, comme le Real Madrid, Manchester City, Liverpool, Paris... C'est très compliqué pour l'OM de rivaliser avec le top niveau européen. Ils le font bien en championnat, et je suis persuadé qu'ils seront qualifiés pour la prochaine édition de la Ligue des champions. Mais s'ils veulent progresser dans cette compétition, ils devront acheter deux ou trois joueurs de haut niveau", a estimé l'ancienne star du stade Vélodrome dans les colonnes de La Provence.





"Les montants sont extravagants, mais..."

Il pense que le club doit voir sur le moyen terme : "Le club doit continuer à se renforcer chaque saison, à grandir. Ce n'est pas bon de dire que c'est fini, car peut-être que des joueurs vont partir au mercato d'hiver si on leur propose 20 millions pour l'un, 40 pour l'autre. Marseille doit garder son effectif et le renforcer avec des joueurs de top niveau. (...) Les dirigeants doivent trouver un numéro neuf qui ne joue pas dans son club. Si l'OM joue jusqu'à la fin du championnat comme contre City et qu'il recrute au mercato, il finira dans le top 3 !" Et de préciser sa pensée : "Pour aller plus haut aujourd'hui au niveau européen, le propriétaire doit savoir qu'il lui faut investir plus d'argent. Quand j'étais à l'OM, le club achetait de gros joueurs. C'est la clé dans le football. Si vous avez l'argent, comme Paris, vous pouvez acheter Neymar, Mbappé... Les montants sont extravagants, mais c'est ce dont vous avez besoin pour être une équipe au top. (...) Pour Marseille, le fossé est très grand. Espérons qu'un investisseur puisse arriver avec beaucoup d'argent. Se qualifier pour la Ligue des champions chaque année peut rapporter de l'argent."



Pour rappel, Frank McCourt aurait déjà investi plus de 300 millions d'euros dans le club marseillais, dont une bonne partie a été gâchée, en début de projet. On peine à croire qu'il soit en mesure de mettre beaucoup plus.