Ligue 1 : Mediapro vers la sortie

Un accord pourrait bientôt être trouvé entre la LFP et Mediapro. Le groupe sino-espagnol devrait rendre les droits acquis à la Ligue, mais pourrait ne pas verser la plus grande partie des sommes dues pour les premiers mois de compétition.





Dans son édition du jour, L'Équipe fait le point sur la situation concernant les droits TV de la Ligue 1. Marc Sénéchal, le conciliateur nommé par le tribunal de commerce de Nanterre, a fixé le 18 décembre comme date de fin de discussion. La Ligue aurait le choix entre accepter les conditions de Mediapro (versement d'une indemnité à la LFP de 50 millions d'euros et récupération des droits TV, en échange de ne pas être poursuivi par les fournisseurs internet), et aller au clash en provoquant la mise en liquidation judiciaire du diffuseur. "Le choix entre la peste et le choléra", a résumé un participant au conseil d'administration, jeudi. Vincent Labrune, président de la LFP, souhaiterait notamment obtenir une indemnité plus importante.



Canal+ pourrait faire une offre, dans les prochaines semaines, afin de reprendre les droits. Elle tournerait autour de 590 millions d'euros par saison, plus 10 millions de bonus liés à la possible hausse de son nombre d'abonnés. La chaîne cryptée pourrait aussi faire un geste, pour la saison en cours. Il attendrait toutefois que la situation avec Mediapro soit éclaircie.