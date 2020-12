Mercato : le Barça est bien sur la piste de Kamara

Le FC Barcelone serait bien dans le coup pour recruter Boubacar Kamara (22 ans), lors des prochains mercatos. Il est loin d'être le seul.





D'après les éléments recueillis par le Mundo Deportivo, le milieu de terrain de l'OM figure bien sur les tablettes du club catalan. Il serait suivi par ses scouts depuis qu'il a 16 ans et une offensive pourrait être lancée pour le recruter lors du marché des transferts estival. À condition bien sûr que la situation financière ait été redressée. Le passage de Josep Maria Bartomeu à la tête de l'institution blaugrana a effectivement été dévastateur. Au point que, ces dernières semaines, certains médias ont été jusqu'à évoquer la possibilité d'une faillite.



Mais le Barça n'est pas le seul sur le coup. Le Bayern Munich, Manchester City, la Lazio de Rome et le Milan AC garderaient aussi un oeil sur le Phocéen. Son profil intéresse d'autant plus qu'il sera en fin de contrat en juin 2022 et que sa valeur pourrait être réduite, l'été prochain. Et pour l'instant aucune négociation ne paraît avoir été entamée pour sa prolongation.



Depuis le début de sa carrière, Kamara a joué 95 rencontres sous la tunique de l'OM, toutes compétitions confondues.