Trophée des Champions : la date du match a été fixée

Le Trophée des Champions aura lieu le 13 janvier 2021. Elle opposera le PSG à l'OM.





La LFP a publié un communiqué pour informer du choix de la date du Trophée des Champions. Il se disputera le 13 janvier prochain à Lens, au stade Bollaert-Delelis. "L'édition 2020/2021 du Trophée des Champions opposera le Paris Saint-Germain à l'Olympique de Marseille le 13 janvier 2021. En raison des conditions sanitaires, la rencontre ne peut effectivement pas être organisée à l'étranger cette saison. Après avoir lancé une consultation, le Conseil d'Administration a décidé d'organiser cette édition au Stade Bollaert-Delelis de Lens", a précisé la Ligue.



Pour rappel, le dernier Clasico s'est disputé au Parc des Princes, le 13 septembre. Il a été remporté par l'OM, après un match très houleux et qui a généré 17 cartons (cinq rouges et douze jaunes). Neymar s'était notamment montré détestable et était quasiment parvenu à faire dégénérer les débats tout seul. Si l'écart entre les deux effectifs reste immense, le match de janvier promet d'être bouillant.