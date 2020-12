Bribois accuse Villas-Boas

Gilbert Brisbois pense qu'André Villas-Boas est parvenu à faire intégrer aux supporters de l'OM que la coupe d'Europe n'était pas importante.





"Dans notre habitude d'analyse de foot, de hiérarchie de compétition, d'intérêt, la coupe d'Europe est toujours super importante. A chaque fois, on se dit : “on joue le championnat pour atteindre les places européennes, pour vivre des épopées, pour gagner des trophées européens, pour jouer des matchs qui font rêver...” Et en fait, est-ce que Villas-Boas n'a pas inventé un nouveau truc ? L'OM, ce n'est pas anodin, c'est le seul club français qui a gagné une Ligue des Champions, la coupe d'Europe c'est super important", a commencé le journaliste au micro de l'After, où il fréquente notamment Daniel Riolo, Jérôme Rothen et Jonatan MacHardy, lesquels sont sévères avec le Portugais.





"Ça devient une façon différente de voir le truc"

Et de continuer : "Et lui il arrive de façon assez décomplexée à faire passer globalement comme une lettre à la poste le fait que l'Europe on s'en fout. Ça passe tranquille dans la mesure où en championnat ça va. Ça devient une façon différente de voir le truc. C'est comme si on se disait : “on est trop nuls, ça sert à rien qu'on y soit, concentrons-nous sur le championnat.” Depuis 30 ans, on ne voit pas le foot comme ça. L'Europa League, c'est une coupe d'Europe. Joue à fond contre l'Olympiakos jusqu'à la dernière minute ! Tu ne fais pas tourner le ballon de façon grotesque derrière. En fait, il n'en voulait pas de l'Europa League, point barre."



Bribois caricature les discours de Villas-Boas. Il oublie aussi que la marche est haute, entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions. Trop tendre, cet effectif de l'OM a besoin de grandir et gagner en expérience. Il lui faut enchaîner les qualifications. Le journaliste omet enfin que l'esprit C1 ne se serait pas perdu si l'arbitrage avait été à la hauteur en 2015 et 2018.