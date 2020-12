Boli souhaite rejoindre la FFF

Basile Boli a réagi à l'incident raciste qui a provoqué l'arrêt du match PSG-Basaksehir (5-1). Il veut s'engager davantage pour changer les choses.





"Oui, il y a du racisme dans le foot. Oui, c'est anormal. Oui, il faut changer cela. Oui, on doit se donner les moyens de le faire. Oui, ça doit se faire dès les premières années de pratique. Et oui, cela concerne les joueurs, les corps arbitraux, les encadrants, les dirigeants, les supporters", a déclaré l'ancien défenseur de l'OM lors d'un entretien accordé à La Provence.





"Il n'est pas entendable que Le Graet donne le sentiment de découvrir ce racisme"

Il vise désormais un poste à la FFF : "Est-ce que j'ai envie de m'impliquer pour changer les choses ? Est-ce que j'ai envie de m'impliquer à la Fédération ? Les vraies questions sont : est-ce que je me retrouve dans ces questions ? Est-ce que je peux être utile ? Est-ce que c'est mon rôle ? La réponse est oui, oui, oui et encore oui ! (...) Je suis persuadé que c'est à l'intérieur qu'on pourra changer les choses", a-t-il poursuivi. Il en a profité pour adresser un tacle à Noël Le Graët, lequel avait traité la question du racisme de façon très légère, il y a quelques mois : "Il n'est pas entendable que le patron de notre fédé donne le sentiment de découvrir ce racisme alors qu'il existe et ronge le monde du foot depuis de nombreuses années."



Pour rappel, Noël Le Graët est aujourd'hui âgé de 78 ans.