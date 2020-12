Kovac : "On va à Marseille pour gagner"

Niko Kovac, entraîneur de l'AS Monaco, a annoncé la couleur avant la rencontre OM-Monaco. Il veut prendre les trois points au stade Orange Vélodrome, samedi (17h00).





"C'est une équipe qui a d'énormes qualités. Elle défend et attaque bien. Elle a de très bons attaquants. Mais je vais être honnête : on va à Marseille pour gagner. Je ne vais pas dire qu'on y va pour faire match nul. Notre but est de gagner. Mais c'est une bonne équipe. D'accord, ils ont joué hier, mais ils savent enchaîner les matche, ils ont beaucoup d'internationaux dans leur effectif. On espère montrer à l'extérieur le visage qu'on affiche en général à domicile", a lâché le technicien germano-croate en conférence de presse.



Les Monégasques se sont inclinés sur la pelouse de Lille (1-2), dimanche. Ils paraissent visiblement avoir gardé beaucoup de confiance. Les Olympiens auront quant à eux certainement à coeur de se rattraper après la nouvelle claque prise en Ligue des Champions.