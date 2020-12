Riolo recadre Neymar, qui regrette de ne pas avoir arrêté PSG-OM

Neymar (28 ans) a affirmé qu'il regrettait de ne pas avoir arrêté le match PSG-OM (0-1). Daniel Riolo lui a répondu assez fermement.





"Neymar regrette de ne pas avoir arrêté PSG-OM ? Voilà bien l'excès vers lequel on risque d'aller. Rien n'a jamais été prouvé. Ça sera parole vs parole, incompréhensions, malentendus, mensonges... Bref tout sera possible. Donc Sakai va aussi dire qu'il aurait dû arrêter ?", a posté le journaliste de RMC sur Twitter.



Pour rappel, le Brésilien avait accusé Alvaro Gonzalez d'avoir proféré des insultes racistes. Il n'est toutefois pas parvenu à le prouver malgré les nombreuses caméras présentes lors de la rencontre, qu'il est parvenu à pourrir quasiment tout seul. Et il avait été à son tour accusé d'avoir employé des mots racistes à l'égard d'Hiroki Sakai. La commission de discipline n'avait finalement pas trouvé d'images capables de montrer qui avait raison.



Le Brésilien Neymar se préoccupe apparemment beaucoup moins du racisme lorsqu'il fréquente le président du Brésil, Jair Bolsonaro.