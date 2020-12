Mediapro : journée décisive pour la Ligue 1

La LFP se réunit en Conseil d'administration et Assemblée générale, ce jeudi. Il sera largement question du problème Mediapro.





Mediapro n'a pas versé son échéance de décembre et ce sont maintenant 350 millions d'euros qui ne sont pas entrés dans les caisses des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2. Le groupe sino-espagnol sera le sujet principal du Conseil d'administration de la LFP de ce jeudi (8h00). Et une Assemblée générale est également prévue, un peu plus tard (14h30).



L'hypothèse d'une fermeture de la chaîne Téléfoot a été évoquée, ces dernières semaines. Les clubs pourraient devoir contracter des prêts pour compenser leurs pertes. Dans le contexte de crise économique liée à la Covid-19, les non-paiements de Mediapro sont une catastrophe et la plupart des clubs sont menacés de faillite. Il faudra très vite trouver des solutions.



Canal+ pourrait notamment reprendre les diffusions des matchs de Téléfoot, ces prochaines semaines.