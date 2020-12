Kamara : "On a mis de bonnes intentions, mais..."

Boubacar Kamara (21 ans) a livré son analyse de la défaite concédée par l'OM face à Manchester City (0-3), mercredi soir.





"C'est une déception. On était venus ici pour aller chercher un résultat. On a mis de bonnes intentions, mais on n'a pas su concrétiser le peu d'occasions qu'on a eues. On se fait surprendre sur un fait de jeu. On ne devait pas prendre ce but. Vous connaissez la suite...", a déclaré le milieu de terrain au micro de RMC Sport. Et d'ajouter : "Ils ont tellement la possession de balle, ils font tellement courir l'adversaire qu'il faut rester lucide et c'est difficile. Ils ont des joueurs de grande qualité, on les connaît tous. C'est une équipe très dure à jouer. Il faut que l'on se concentre sur le Championnat, qu'on poursuive notre série, et qu'on gagne contre Monaco."



Comme ses partenaires, Kamara a connu une première campagne de Ligue des Champions bien décevante. Il reste à voir s'il en disputera d'autres sous la tunique de l'OM, alors qu'il ne dispose plus que d'un an et demi de contrat. Le Barça et le Bayern Munich seraient notamment attentifs à sa situation.