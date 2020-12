Grimault : "Il y a deux OM"

Dominique Grimault a donné son avis sur les difficultés de l'OM en Ligue des Champions. Il pense que l'équipe d'André Villas-Boas n'est pas taillée pour la C1.





"Il y a deux OM : un OM qui se prépare pour le championnat, qui joue le championnat en priorité et un OM qui fait ce qu'il peut en Ligue des champions. Et jusqu'à présent, ça n'a pas donné grand-chose", a confié le journaliste au micro de la chaîne L'Équipe.



Le club olympien a effectivement fini sa campagne européenne avec 5 défaites concédées en 6 matchs. Si la différence avec Manchester City est évidente, on pensait qu'il ferait mieux face à l'Olympiakos et au FC Porto. La formation coachée par André Villas-Boas manque d'expérience à ce niveau et il faudra certainement plusieurs participations pour qu'elle y devienne compétitive.



Pour rappel, le club phocéen a rendez-vous avec Monaco, samedi (17h00). Un match déterminant pour la suite du championnat.