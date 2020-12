Trois clubs ont quitté l'OM Next Generation

Le club du Burel a annoncé qu'il mettait fin à son partenariat avec l'OM, dans le cadre du projet Next Generation. Et c'est aussi le cas de l'US Endoume et du FC Châteauneuf-les-Martigues.





Le Burel FC a indiqué qu'il ne reconduirait pas l'accord avec l'OM à ses salariés. Selon La Provence, cette décision fait suite à "plusieurs désaccords entre les deux parties au sujet de certains termes du partenariat". L'un d'entre eux serait lié à l'âge auquel les jeunes joueurs étaient recrutés par le club olympien.



"On s'est aperçu qu'ils venaient les prendre bien plus tôt que l'âge convenu. On ne sait pas trop ce que veut l'OM au final. Au départ, ils disaient qu'ils s'en foutaient de nous battre dans les petites catégories, puis maintenant, on apprend qu'ils veulent gagner chez les 5 ans, chez les 6 ans... Finalement, l'OM fait toujours rêver chez les pros, mais chez les jeunes... On est aussi bien, voire mieux accueillis par Nice, Monaco, Montpellier, Lille...", a lâché un proche du club amateur au quotidien.



Le journal précise que l'US Endoume et le FC Châteauneuf-les-Martigues n'ont pas non plus renouvelé leur accord avec l'OM. Le projet Next Generation suivra-t-il le même chemin que le Champions Project ? Jacques-Henri Eyraud, pourtant président, ne s'exprime plus sur l'avenir du club et on peine clairement à savoir où il va.