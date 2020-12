Boudjellal : "Il faut respecter McCourt"

Mourad Boudjellal s'est à nouveau exprimé sur une possible reprise de l'OM.





"Déjà je n'y suis pas encore à l'OM. Car premièrement le club n'est pas en vente et deuxièmement s'il l'est un jour il faudrait qu'il soit vendu à nous. Donc il y a quand même deux hypothèses qui font qu'aujourd'hui on en est très très loin. Aujourd'hui McCourt n'est pas vendeur. Je pensais qu'il bluffait, mais non il ne bluffait pas. Et dans l'hypothèse où demain il le deviendrait, je ne pense pas qu'on soit les seuls acheteurs potentiels. Donc pour l'instant ce n'est même pas une hypothèse, c'est un fantasme", a déclaré l'ancien président du RC Toulon lors d'un nouvel entretien accordé à Actufoot.





"Je ne vais pas attendre une chose hypothétique"

Il assure ne pas chercher à faire le buzz : "Les polémiques ? J'ai été très surpris de la plupart d'entre elles parce que mes propos ont parfois mal été interprétés, et parfois certains ont aussi écrit ce qu'ils voulaient entendre. Je suis attentif au dossier marseillais, il m'intéresse tout le monde le sait, mais cela ne m'empêche pas d'envisager autre chose." Et d'ajouter : "Marseille on verra. Il faut respecter le propriétaire qui aujourd'hui ne souhaite pas vendre. Donc oui je reste attentif, mais je ne vais pas attendre une chose hypothétique. J'ai envie d'avancer. Dans le foot, mais pas que. Je vais revenir dans l'édition pour voir si je sais encore faire des livres. Mais pas un dans un projet industriel. Le mot clé c'est 'plaisir'."



Boudjellal a été recadré par Bernard Tapie, mardi. Il reste à voir si cela aura un effet sur ses prises de paroles.